В Кузбассе организация пополнила Реестр лицензий Россельхознадзора на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях

26 мая 2025 года Россельхознадзором выдана лицензия кемеровской организации, осуществляющей деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, а следовательно, имеющей обязательства по соблюдению соответствующих требований, в том числе ветеринарных.

Положительное решение ведомства принято на основании результатов выездной оценки, проведенной специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и подтвердившей, что заявленный вид деятельности соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации по содержанию и использованию животных и птиц в зоопарках.

Информация о выданной лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора, размещенный по ссылке.

Так, новый лицензиат — экологический центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный Природный Заповедник «Кузнецкий Алатау», расположенный между городами Мыски и Междуреченск, является популярной рекреационной зоной. На его территории размещены белка, дикий кабан, енот, лисица, кролики, косуля, лось, фазан и другие животные, а также проводится эколого-просветительская деятельность.

Специалисты Россельхознадзора информируют, что с 1 января 2022 года осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях должно осуществляться с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации и предусматривающих наличие специального разрешения.

При этом Службой получен сертификат соответствия государственной услуги «Лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах» принципам и стандартам клиентоцентричности со сроком действия до 31 января 2027 года.

Прохождение такой сертификации означает получение знака качества услуги, подтверждение, что услуга стала клиентоцентричной. А сам клиентоцентричный подход подразумевает ведение постоянного мониторинга качества оказания государственной услуги, сбор обратной связи от ее получателей для учета пожелания и потребности каждого гражданина и предпринимателя.