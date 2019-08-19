В Кузбассе открыли первый в Сибири автобан

Участок трассы «Кемерово - Ленинск-Кузнецкий» был пущен в эксплуатацию. Новая дорога проложена в обход небольших населенных пунктов, что позволяет значительно сократить время в пути – разрешенная скорость движения – до 130 км в час.
В ближайшее время планируется завершить капитальный ремонт второго участка трассы. Ожидается, что большую часть дороги первой категории отремонтируют к концу 2019 года, еще одну часть в 2020 году.
Фото из открытых источников
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