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В Кузбассе открылся традиционный Всероссийский турнир по тайскому боксу, посвященный погибшим воинам-спортсменам

В Кемерове открылся Всероссийский турнир по тайскому боксу памяти героев, павших во время локальных войн в рамках программы «Кузбасс против наркотиков». Организаторами спортивного мероприятия выступили Федерация тайского бокса Кузбасса, и департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области.

Перед началом турнира участники и гости почтили минутой молчания павших воинов-спортсменов. Среди них бойцы СОБР Герой России капитан милиции Алексей Отческих, старший лейтенант милиции Сергей Шлее, лейтенант полиции Юрий Латыпов.

Ежегодно на турнир приглашаются родители и близкие погибших бойцов. В этом году открытие турнира вместе с мамой посетил Денис Латыпов. Сын спецназовца усердно занимается каратэ и мечтает в будущем стать бойцом кемеровского СОБР «Символ».  

Традиционный турнир пройдет в Кемеровской области уже в 16-й раз и продлится в течение нескольких дней. В соревнованиях примут участие свыше 200 боксеров из различных регионов Сибири и Дальнего Востока. Победители турнира выполнят норматив «Мастера спорта России», а в следующем году отправятся на чемпионат России.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/12/2019
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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