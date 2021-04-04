В Кузбассе открыт сезон охоты на медведя

С 1 апреля по 20 мая разрешено охотиться на медведей.

Для каждой территории определена квота отстрела: 30 животных в Крапивинском, Междуреченском, Тисульском муниципальных округах, а также в Таштагольском и Новокузнецком муниципальных районах. На этих территориях численность медведей наибольшая в регионе.

На сегодняшний день в Кузбассе 3040 особей бурого медведя.

Фото из открытых источников