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В Кузбассе открыт сезон охоты на медведя

С 1 апреля по 20 мая разрешено охотиться на медведей.

Для каждой территории определена квота отстрела: 30 животных в Крапивинском, Междуреченском, Тисульском муниципальных округах, а также в Таштагольском и Новокузнецком муниципальных районах. На этих территориях численность медведей наибольшая в регионе.

На сегодняшний день в Кузбассе 3040 особей бурого медведя.

 

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Крапивинский
Междуреченск
Новокузнецк
Таштагол
Тисуль
kuzbassnews.ru
04/04/2021
Общество
Крапивинский
Междуреченск
Новокузнецк
Таштагол
Тисуль

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