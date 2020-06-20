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В Кузбассе открываются выставочные центры и танцевальные студии

Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан. Об этом говорится в распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер. Новые правила вступили в силу с момента публикации распоряжения.

Согласно распоряжению, выставочные центры и выставочные залы, находящиеся в ведении Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, снова открыты для посетителей при условии соблюдения противоэпидемических требований и рекомендаций. Посетители и персонал выставочных центров обязаны носить маски и соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метров, в помещениях необходимо каждые два часа проводить влажную уборку и проветривание.   Проведение массовых мероприятий не допускается.

Танцевальные студии и кружки в дополнение к перечисленным профилактическим мерам должны обеспечить бесконтактное измерение температуры для всех участников занятий и возможность обработать руки антисептиками. Максимальное число людей в помещениях танцевальных студий  - не больше одного человека на 5 квадратных метров.

Учреждения образования Кузбасса возобновляют программы профессионального обучения для безработных граждан, занятия должны проходить в группах численностью не более 10 человек.

Распоряжение также позволяет фитнес-клубам Кузбасса, в том числе расположенным на территории ТРЦ, работать с загрузкой до 50% от пропускной способности. Ранее максимальный разрешенный уровень загрузки составлял не выше 25% от пропускной способности.

Культура
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kuzbassnews.ru
20/06/2020
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