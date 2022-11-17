В Кузбассе пенсионер выдал росгвардейцам раритетное оружие своего отца

В Юрге инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 68-летнего местного жителя за добровольную выдачу незаконного оружия.

По словам пенсионера, он обнаружил две банки охотничьего пороха и ружье, которое могло пролежать в гараже покойного отца более тридцати лет. Находку юргинец решил выдать росгвардейцам, так как ему было хорошо известно из СМИ, что за сданное незаконное оружие полагается денежное вознаграждение.

По предварительной информации, выданным образцом является незарегистрированное отечественное охотничье ружье 1955 года выпуска. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали стражам правопорядка 114 единиц незаконного оружия и более трех тысяч боеприпасов.

Фото: Росгвардия