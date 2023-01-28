В Кузбассе перед судом предстанут супруги из Юрги, обвиняемые в мошенничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего и 37-летней жителей города Юрги, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, весной 2022 года обвиняемые решили мошенническим способом присвоить квартиру пожилой местной жительницы, которой они ранее оказывали услугу по чистке ковров. Они стали проведывать ее, помогать по хозяйству. Под предлогом подписать договор на приобретение слухового аппарата супруги представили пенсионерке на подпись документы о купле-продаже квартиры. Затем они оформили право собственности на жилое помещение и обратились в суд о выселении 84-летней женщины - заслуженного учителя России.

В ходе предварительного следствия в жилище обвиняемых проведен обыск, изъята необходимая следствию документация. Жилье потерпевшей возвращено.

По инициативе следствия в суде рассматривается гражданский иск о признании договора купли-продажи квартиры незаконным. В счет возмещения ущерба на квартиру и автомобиль обвиняемых наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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