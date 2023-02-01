В Кузбассе по инициативе ООО «КДВ Яшкинские теплицы» проведены профилактические визиты

25 января 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведено 2 профилактических визита в отношении ООО «КДВ Яшкинские теплицы», которое занимается выращиванием подкарантинной продукции – овощных культур в закрытом грунте.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, также проведена консультация в области карантина растений и семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур.

При проведении профилактического визита было проведено консультирование по вопросам порядка осуществления мониторинга карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов и подкарантинной продукции в целях своевременного выявления карантинных вредных организмов и пути их распространения на территории Российской Федерации.