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В Кузбассе по инициативе ООО «КДВ Яшкинские теплицы» проведены профилактические визиты

25 января 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва                       и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведено 2 профилактических визита в отношении                       ООО «КДВ Яшкинские теплицы», которое занимается выращиванием подкарантинной продукции – овощных культур в закрытом грунте.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, также проведена консультация в области карантина растений и семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур.

При проведении профилактического визита было проведено консультирование по вопросам порядка осуществления мониторинга карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов и подкарантинной продукции в целях своевременного выявления карантинных вредных организмов и пути их распространения на территории Российской Федерации.

 

Общество
kuzbassnews.ru
01/02/2023
Общество

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