В Кузбассе по решению суда заблокированы сайты, на которых предлагались интимные услуги в Москве и Санкт-Петербурге
Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры о признании информации, размещённой на четырёх сайтах в сети «Интернет» и содержащей информацию порнографического характера, пропагандирующую оказание услуг сексуального характера за плату, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
На выявленных прокуратурой сайтах были размещены перечень услуг, расценки и контактные данные с фотографиями лиц, которые эти услуги оказывали.
Как установлено судом и следует из материалов дела, прокуратурой города Мариинска проведён мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет нарушения законодательства, в ходе которой было выявлено четыре сайта с информацией порнографического характера, пропагандирующей оказание сексуальных услуг за плату.
Вход на выявленные сайты свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с его содержанием и скопировать материалы мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний.
Свободный доступ к выявленным материалам создаёт угрозу нравственному развитию несовершеннолетних, которые могут получить к ним доступ.
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» установлено, что целью государственной политики в интересах детей является, в числе прочего, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.
В судебном заседании достоверно установлено, что вход на выявленные прокуратурой сайты создаёт угрозу разрушения общественной нравственности, угрозы психического здоровья детей, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.
При таких обстоятельствах
Следует отметить, что ранее Мариинский городской суд Кемеровской области признавал запрещённой к распространению на территории Российской Федерации размещённую в сети «Интернет» информацию
Также в настоящее время в производстве суда находится административное исковое заявление
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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