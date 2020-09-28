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В Кузбассе по решению суда заблокированы сайты, на которых предлагались интимные услуги в Москве и Санкт-Петербурге

Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры о признании информации, размещённой на четырёх сайтах в сети «Интернет» и содержащей информацию порнографического характера, пропагандирующую оказание услуг сексуального характера за плату, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

На выявленных прокуратурой сайтах были размещены перечень услуг, расценки и контактные данные с фотографиями лиц, которые эти услуги оказывали.

Как установлено судом и следует из материалов дела, прокуратурой города Мариинска проведён мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет нарушения законодательства, в ходе которой было выявлено четыре сайта с информацией порнографического характера, пропагандирующей оказание сексуальных услуг за плату.

Вход на выявленные сайты свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с его содержанием и скопировать материалы мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний.

Свободный доступ к выявленным материалам создаёт угрозу нравственному развитию несовершеннолетних, которые могут получить к ним доступ.

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» установлено, что целью государственной политики в интересах детей является, в числе прочего, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В судебном заседании достоверно установлено, что вход на выявленные прокуратурой сайты создаёт угрозу разрушения общественной нравственности, угрозы психического здоровья детей, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

При таких обстоятельствах Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил заявленные прокурором административные исковые требования и признал выявленную информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что ранее Мариинский городской суд Кемеровской области признавал запрещённой к распространению на территории Российской Федерации размещённую в сети «Интернет» информацию о продаже контрафактных часов «Rolex» и брендовых оправ очков, а также о реализации запрещённых к использованию устройств для ловли рыбы (электроудочек).

Также в настоящее время в производстве суда находится административное исковое заявление о признании информационных материалов, размещённых в сети «Интернет», экстремистскими.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Происшествия
kuzbassnews.ru
28/09/2020
Происшествия
Новости Кузбасса

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