В Кузбассе по решению суда заблокированы страницы сайтов с инструкциями по хищению электроэнергии

Как сообщил информационному агентству «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев, на трёх заблокированных страницах Интернет-сайтов находились инструкции по внесению изменений в механизм электросчётчиков для уменьшения начисляемой электроэнергии и её хищения.

Из материалов административного дела следует, что прокуратурой города Мариинска проведён мониторинг сети «Интернет» на предмет наличия сайтов с информацией, нарушающей законодательство, в ходе которой были выявлены сайты с описанием внесения изменений в конструкцию электросчётчиков для уменьшения начисляемой энергии, что позволяет похищать её.

В результате рассмотрения дела Мариинским городским судом Кемеровской области факты, выявленные прокуратурой, подтвердились.

«… Интернет-сайты, на которых содержится информация о способах хищения электрической энергии, нарушают интересы Российской Федерации и права неопределённого круга лиц, поскольку предоставление доступа к такой информации является элементом преступной деятельности, за осуществление которой предусмотрена уголовная ответственность…», – говорится в решении суда.

При таких обстоятельствах Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил заявленные прокурором административные исковые требования и признал выявленную информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, что послужило основанием для блокировки незаконных информационных ресурсов.

Отметим, что ранее решениями Мариинского городского суда Кемеровской области по административным искам прокурора были заблокированы сайты с предложением интимных услуг в Москве и Санкт-Петербурге, сайты по продаже водительских удостоверений, сайты по продаже справок формы № 2-НДФЛ, а также сайты с инструкциями по изготовлению электроудочек.