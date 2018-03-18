Новости Кузбасса

В Кузбассе закладчика курительных миксов поймали с поличным Исследование показало, что это курительные миксы общей массой более 20 граммов.

В Новокузнецке в результате наезда автобуса на остановку погиб мужчина В Новокузнецке Кемеровской области автобус наехал в остановку, в результате ДТП погиб один человек.

ЦБ выпустил серебряную монету к юбилею ВГУ Банк России выпустил в обращение памятную трехрублевую серебряную монету, посвященную Воронежскому...