Новости Кузбасса

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По состоянию на 18 час. явка на выборах президента Российской Федерации в Кемеровской области составила 75,05 %. Активнее всего голосовали в Прокопьевском районе (89,61 %), Полысаево (88,91 %) и Мысках (87,85 %).
18/03/2018
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