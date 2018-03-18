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В Кузбассе по состоянию на 18 час. явка на выборах президента составила 75,05 %

По состоянию на 18 час. явка на выборах президента Российской Федерации в Кемеровской области составила 75,05 %. Активнее всего голосовали в Прокопьевском районе  (89,61 %), Полысаево (88,91 %) и Мысках (87,85 %).

Политика
kuzbassnews.ru
18/03/2018
Политика
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Новости Кузбасса

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