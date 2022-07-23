В Кузбассе подведены итоги областного конкурса «Лучшая группа здоровья»

В целях повышения качества организации физкультурно-спортивной работы с людьми старшего возраста, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Министерство физической культуры и спорта Кузбасса организовало областной конкурс «Лучшая группа здоровья» среди людей старшего возраста.

В конкурсе приняли участие 15 физкультурно-спортивных групп, возрастной категории 50+, занятия в которых проходят на постоянной основе под руководством специалистов физической культуры и спорта.

В социальных сетях были представлены материалы конкурсантов и проведено онлайн-голосование в группе «Старшее поколение Кузбасса», в котором приняли участие 3 тысячи человек.

В номинациях были определены призеры. «Портфолио» – группа представляет презентацию и награды, общая активность группы оценивается по наличию благодарственных писем, грамот, дипломов, статей и фотографий в прессе. Первое место – группа «Здоровье» (город Междуреченск, совет ветеранов), второе место – группа «Надежда» (город Осинники, поселок Тайжина), третье место – группа «Серебряная ладья» (город Тайга, клуб любителей шахмат).

«Визитка» – группы представляют творческие выступления (либо презентацию) и групповой показ комплекса физических упражнений, подготовленных командами самостоятельно (видеоролик). Первое место – группа «Оптимисты» (город Киселевск, МАУ «ОК «Юность»), второе место – группа «Здоровье» (город Прокопьевск, МАФСУ «СШ № 1»), третье место – группа «Здоровье» (Тяжинский МО, совет ветеранов).

Членами конкурсной комиссии было принято решение определить дополнительную номинацию «Танцы для здоровья». Первое место – танцевальный коллектив «Хорошее настроение» (город Кемерово, ДК им.50 лет Октября), второе место – фитнес-группа «Грация» (город Кемерово, МБОУ гимназия № 25).

Призеры будут награждены кубками, грамотами Министерства физической культуры и спорта Кузбасса и призами.