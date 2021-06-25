В Кузбассе подведены итоги участия в программе софинансирования пенсии за 2020 год

За 2020 год пенсионные накопления участников Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений* выросли в общей сложности на 69,1 млн. рублей. Из них добровольные взносы участников составили 35,1 млн. рублей и еще на 34 млн. рублей прософинансировало эти взносы государство.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и, в соответствии с их выбором, переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с суммой взносов участников, потому что некоторые платежи по программе составили менее 2 тыс. или более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений работает с 2009 года. Общий объем добровольных взносов участников с того времени составил 920,4 млн. рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период – 887,4 млн. рублей. Еще 3,3 млн. рублей поступило в качестве взносов работодателей. В итоге общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009–2020 годов, составила 1,8 млрд. рублей.

Средства, сформированные по программе, выплачиваются участникам при выходе на пенсию, а в случае смерти назначаются правопреемникам, независимо от того, начались выплаты или нет.

*Программа государственного софинансирования пенсии осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных страховых взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату, так и возобновить в удобный для него момент. По истечении 10 лет пополнение накопительного счета можно продолжить, но уже без участия государства.