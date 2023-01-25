В Кузбассе после смертельного ДТП прокурор Мариинска через суд обязал местные власти обустроить некоторые участки городских дорог

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, поводом для проверки и дальнейшего обращения прокурора в суд послужило дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в конце февраля прошлого года. На одном из участков городских дорог автомобиль наехал на лежащего посреди проезжей части 39-летнего мужчину, который позже от полученных травм скончался в больнице. При выезде на место ДТП было установлено отсутствие как стационарного уличного освещения на обследуемом участке, так и тротуаров.

Из материалов дела следует, что в конце февраля прошлого года в Мариинске вечером на улице Пальчикова недалеко от городского морга местный житель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на 39-летнего мужчину, лежащего посреди проезжей части. Позже пострадавший от полученных травм скончался в больнице. При выезде на место ДТП было установлено отсутствие стационарного уличного освещения на обследуемом участке, а также отсутствие тротуаров. Через несколько дней в ответ на меры прокурорского реагирования администрация Мариинского округа предоставила информацию, что для устройства требуемого освещения на улице Пальчикова необходимо 6,5 миллионов рублей, которые в бюджет округа не заложены. При этом расчёт затрат на обустройство тротуаров вообще не производился по причине невозможности их обустройства, а потому выявленные нарушения фактически устранены не будут ввиду отсутствия финансирования.

После получения такого ответа и в связи с тем, что допущенные муниципальными властями нарушения создают опасные условия для движения пешеходов и транспорта, существенно снижая безопасность дорожного движения, прокурор обратился в суд, требуя возложить на муниципалитет обязанность устранить выявленные нарушения. А так как ответчиками не планируется принятие необходимых мер, просил суд установить властям срок для приведения участков дорог в надлежащее состояние до 31 декабря 2023 года.

В судебном заседании представители ответчиков, в число которых была включена и «Дирекция автодорог Кузбасса», возражали против удовлетворения требований прокурора.

По мнению администрации Мариинского муниципального округа, администрация вообще не должна являться ответчиком по делу, так как соответствующие полномочия по надлежащему содержанию дорог Мариинска были делегированы Мариинскому территориальному управлению. А представитель территориального управления пояснила, что на улице Пальчикова тротуаров быть не должно, движение пешеходов возможно по проезжей части и обочинам дороги. При этом уверяли, что ДТП произошло на спорном участке дороги не в связи с отсутствием тротуара, а в связи с отсутствием разметки и знака пешеходного перехода, а также знака «Автобусная остановка».

Представитель «Дирекции автодорог Кузбасса» в свою очередь пояснила, что после получения искового заявления они разработали новый проект организации дорожного движения, где также предусмотрели тротуары. По их мнению, разработка нового проекта организации дорожного движения и есть комплекс мер по устройству тротуара на спорном участке.

Однако суд не согласился с доводами ответчиков, и в результате рассмотрения дела удовлетворил требования прокурора.

До конца текущего года администрация Мариинского округа совместно с Мариинским территориальным управлением обязаны принять комплекс мер по обеспечению стационарного электрического освещения на одном из участков улицы Пальчикова, а также принять комплекс мер по обустройству тротуаров практически по всей протяжённости этой же улицы. А «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» в тот же срок обязана принять комплекс мер по устройству тротуаров на перекрёстке, находящемся в их ведении.

Не согласившись с решением суда, администрация Мариинского муниципального округа и Мариинское территориальное управление обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Не согласившись и с этим решением, ответчики обжаловали судебные акты в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Но на днях кассационная инстанция поставила точку в споре прокурора и муниципалитета, подтвердив законность судебных актов нижестоящих судов.

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