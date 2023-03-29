В Кузбассе после выданного предписания Россельхознадзора юридическое лицо ликвидировало несанкционированную свалку ТБО

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в 2017 году должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на площади 0,67 га была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО), расположенная по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, Сафоновское сельское поселение. Юридическому лицу было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

По представленной информации Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа, поступившей в Управление 07 марта 2023 года установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.