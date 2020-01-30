В Кузбассе правопреемникам выплатили 55,2 млн рублей

За 2019 год в территориальные органы ПФР по Кемеровской области с заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц обратились 1 331 правопреемник. Еще 7 заявлений подали обладатели пенсионных накоплений о распределении этих средств.

Напоминаем, что за выплатами правопреемники могут обращаться в течение полугода со дня смерти родственника, подав заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда. Если пенсионные накопления на дату смерти гражданина формировались в негосударственном пенсионном фонде, правопреемники обращаются за выплатой в этот фонд.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений может быть восстановлен правопреемником, пропустившим такой срок, в судебном порядке.

Так, в 2019 году выплаты получили 1362 правопреемника, в том числе 232 человека получили выплаты по решению суда о восстановлении пропущенного срока. Общая сумма выплат составила 55,2 млн рублей.

Выплаты вправе получить граждане, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, поданном при жизни застрахованным лицом в Пенсионный фонд. При отсутствии такого документа накопления застрахованного лица выплачиваются правопреемникам по закону в следующей последовательности: в первую очередь – детям, супругу и родителям умершего, во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. О порядке выплаты пенсионных накоплений можно узнать на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Гражданам» – «Будущим пенсионерам» – «О пенсионных накоплениях» – «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам».

Важно помнить, что если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), то в случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.