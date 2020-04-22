В Кузбассе прекращена декларация на продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов и ГОСТ

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области отобрана проба мясной продукции (слойка «Украинская» зельц) , произведенного ООО «ПК-Каприз».

Проба добровольно предоставлена владельцем, ИП Тихоновой А.А., в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Образец был направлен на исследование в ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория». В результате исследований в составе продукции обнаружены компоненты, не заявленные в маркировке (ДНК свиньи), что указывает на нарушение требований ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Должностным лицом Управления Россельхознадзора производителю выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на данный вид продукции. В целях недопущения оборота некачественной продукции владельцу направлено письмо о принятии необходимых мер для предотвращения причинения возможного вреда потребителям.

Производителем немедленно прекращен выпуск в обращение продукции, в настоящее время проведены меры о прекращении действия декларации о соответствии, что указывает на добросовестное поведение хозяйствующего субъекта.