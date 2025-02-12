В Кузбассе при анализе маркетплейсов специалисты Россельхознадзора установили факты реализации незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур

С 3 по 7 февраля 2025 года в Кузбассе специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 5 контрольных (надзорных) мероприятий в области семеноводства сельскохозяйственных растений в отношении организаций, реализующих семенной и посадочный материал на площадках маркейтплейсов. Все они состоялись без взаимодействия с хозяйствующими субъектами посредством наблюдения за соблюдением обязательных требований в части размещения на сайтах интернет-магазинов информации о продаже пакетированных семян сельскохозяйственных растений.

Анализ сведений проводился в отношении включенных в перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, сорта и гибриды которых подлежат включению в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В результате из 74 предложений обнаружены семена моркови сортов «Страна чудес» и «Сластена сибирико», огурца сортов «Сибирский скороход» и «Фулл Хаус», перца сортов «Годзилла», «Первый перец на деревне» и «Яркая радуга», а также томата сортов «Жаг», «Атомный виноград Бреда», «Барбариска», «Белый налив», «Буслай», «Евпатор розовый», «Засолочный Грунтовый», «Кинг НК», «Монгольский карлик», «Непасынкующийся», «Ни забот ни хлопот», «Остроженка», «Пушкин», «Трубочист», «Ультраскороспелый», «Фаворит», «Фитоус».

Все они не имеют «прописки» в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, что является нарушением и запрещено в соответствии с требованием ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

В этой связи в качестве превентивной меры ведомством объявлены предостережения в адрес следующих нарушителей: ООО «Ле монлид» (на сайте интернет-магазина Лемана Про), АО «Тандер» (на сайте интернет-магазина Магнит), ООО «Техносистема» (на сайте интернет-магазина «Доминго»), ООО «ТОРГСИТИ» (на сайте интернет-магазина ТОРГСИТИ), ИП Хрипунов С.А. (на сайте интернет-магазина «Успех»).