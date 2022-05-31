В Кузбассе при помощи системы ФГИС «Меркурий» обнаружены признаки нарушения ветеринарного законодательства

В начале мая 2022 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установлены признаки нарушения ветеринарного законодательства, при оформлении уполномоченным лицом производственного сертификата на подконтрольную госветнадзору продукцию.

Так, согласно данным информационной системы ИП Малковым А.А. (Кемеровская область) для изготовления сметаны

20 % использованы масло сладко-сливочное 72,5% и молоко сухое обезжиренное с массовой долей 1,5%. При этом на маркировке производитель в качестве сырья указывает нормализованные сливки и закваску.

Данная подконтрольная продукция была направлена с целью реализации в пищу людям с предприятия ИП Малкова А.А. на предприятие ООО «Томак НК».

Таким образом, предприниматель нарушил требования п. 1 ст. 4.12 ТР ТС 022/2011 Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Маркировка пищевой продукции, должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.

По выявленному факту Управлением Россельхознадзора в адрес И.П. Малкова А.А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.