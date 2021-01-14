В Кузбассе при содействии ОМОН выявляют недобросовестных охотников

Накануне в Кузбассе на территории Мариинского района прошли первые в текущем году оперативные мероприятия по противодействию незаконной охоте при силовой поддержке сотрудников ОМОН. В профилактической операции задействованы инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и представители областного департамента по охране объектов животного мира.

Стражи правопорядка проверили законность нахождения шестерых граждан с оружием в охотничьих угодьях. Противоправных действий охотниками не допущено. С ними росгвардейцы провели беседу по профилактике утрат и хищения стволов. Кроме этого, гражданам напомнили, что на территории области действует операция «Оружие», в рамках которой кузбассовцы могут получить денежное вознаграждение за добровольно выданный незаконный арсенал.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что нарушителям правил охоты грозит административное наказание с последующим изъятием арсенала. Кроме этого, браконьеры могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Совместные антибраконьерские рейды в Кузбассе будут продолжены.