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В Кузбассе при содействии Росгвардии найдена пропавшая женщина

 При содействии экипажа вневедомственной охраны Росгвардии обнаружена без вести пропавшая 52-летняя жительница Мариинска.

В дневное время за помощью к правоохранителям обратился родственник пропавшей местной жительницы. По предварительной информации, супруг вернулся с работы и не обнаружил женщину дома. Об ее местонахождении не было известно в течение нескольких дней. Экипаж Росгвардия совместно с участковым уполномоченным полиции обследовал места возможного нахождения разыскиваемой.

 В результате поисковых мероприятий стражи правопорядка обнаружили женщину на одной из городских улиц и передали инициаторам розыска.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
kuzbassnews.ru
18/08/2022
Происшествия
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