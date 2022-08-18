В Кузбассе при содействии Росгвардии найдена пропавшая женщина

При содействии экипажа вневедомственной охраны Росгвардии обнаружена без вести пропавшая 52-летняя жительница Мариинска.

В дневное время за помощью к правоохранителям обратился родственник пропавшей местной жительницы. По предварительной информации, супруг вернулся с работы и не обнаружил женщину дома. Об ее местонахождении не было известно в течение нескольких дней. Экипаж Росгвардия совместно с участковым уполномоченным полиции обследовал места возможного нахождения разыскиваемой.

В результате поисковых мероприятий стражи правопорядка обнаружили женщину на одной из городских улиц и передали инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия