В Кузбассе при участии Росгвардии прошел турнир по страйкболу, посвященный 80-годовщине Победы

В Кемерове более 100 школьников со всего региона приняли участие в турнире по страйкболу, который посвятили предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и сотрудники ОМОН «Оберег» подготовили для детей и взрослых масштабные локации.

Начался турнир с показа эффектного учебного задержания злоумышленника, организованного сотрудниками кемеровского ОМОН, после чего с приветственными словами для участников выступили почетные гости. Как только организаторы довели правила игры, участники приступили к подготовке. Соревнования объединили 22 команды юношей и девушек из городов Кемерово и Прокопьевск. Перед участниками стояла непростая задача: продемонстрировать стратегическое мышление, выдержку и командный дух, захватив и удержав флаг за ограниченное время.

«Я считаю, что военно-патриотическое воспитание – это одно из первейших направлений по работе с молодежью. Если мы хотим получить хорошее крепкое поколение, им необходимо прививать разные навыки: туристические, навыки выживания, навыки обращения с оружием. Все это дисциплинирует, а также учит ребят, что такое защита Родины», - отметил сотрудник ОМОН «Оберег» с позывных «Рас».

Помимо самого турнира, юнармейцы смогли насладиться интерактивными площадками: лазертагом, лазаньем по искусственному рельефу на скалодроме. Военнослужащие отряда «Кузбасс» познакомили неравнодушных с современной боевой техникой, организовав выставку новейшего оружия и снаряжения, а также для выпускников школ рассказали о именитых вузах войск правопорядка. Сотрудники ОМОН продемонстрировали приемы рукопашного боя, познакомили с азами управления БПЛА.

«Мы выступали самые первые, это было очень волнительно. Играли в первый раз большинство, но при этом сделали неплохой результат. Игрой я довольна, хотела бы еще приехать и попробовать свои силы снова», - поделилась впечатлениями участница турнира Алина Якубенко.

Как отметили организаторы соревнований, турнир станет ежегодным и будет ярким примером сохранения исторической памяти, развития патриотизма и сплочённости молодого поколения кузбассовцев.

Фото: Росгвардия