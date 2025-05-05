В Кузбассе при участии Росгвардии прошли межведомственные учения

На территории городского классического лицея в Кемерове, при поддержке вневедомственной охраны Росгвардии, были проведены учебные мероприятия для сотрудников и учащихся. Целью тренировки стала проверка их теоретической подготовки и практических навыков действий в случае возникновения террористической угрозы.

После получения тревожного сигнала на пульт дежурной службы вневедомственной охраны Росгвардии, экипаж войск правопорядка немедленно прибыл на место происшествия. На объекте росгвардейцы обезвредили злоумышленника, которые проникли на территорию, после чего передали его сотрудникам МВД. Кроме того, было организовано оцепление периметра образовательного учреждения. Помимо этого, сотрудники Росгвардии оказали содействие в эвакуации школьников и преподавательского состава. Для обеспечения безопасности граждан в ходе учений представители МЧС задействовали систему оповещения населения.

«Вневедомственная охрана — это единственное подразделение, которое первым прибывает для отработки сигнала тревоги на общеобразовательных учреждениях. Поэтому, так как мы первые сталкиваемся с преступником, мы принимаем первые решения – отметил начальник кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии Василий Берзин. – В подобных мероприятиях мы оттачиваем все свои навыки, потом проводим анализ, все ошибки рассматриваем, чтобы не допустить впредь ничего подобного и действовать тактически грамотно, оперативно».

Учения при участии Росгвардии проходят на территориях образовательных учреждений по всей Кемеровской области с целью повышения уровня готовности и осведомленности учащихся и персонала. Тренировки направлены на подготовку к потенциальным кризисным ситуациям.

Фото: Росгвардия