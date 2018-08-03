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В Кузбассе приступили к уборке рапса

В Крапивинском и Топкинском районах идет уборка озимой сурепицы (рапса).

На 1 августа хозяйства двух территорий обмолотили 880 га. Аграриями намолочено 1,24 тыс. тонн сурепицы. Средняя урожайность составила 14 ц/га.

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kuzbassnews.ru
03/08/2018
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