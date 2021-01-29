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В Кузбассе прививку против коронавируса можно поставить в торговых центрах

Первые пункты вакцинации открылись в торговых центрах «Лапландия» в Кемерове и «Сити Молл» в Новокузнецке. Они организованы с учетом требований Роспотребнадзора, касающихся условий хранения вакцины.

Все желающие старше 18 лет без предварительной записи могут поставить вакцину от коронавируса «Спутник V». При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС для введения данных на Единый портал государственных услуг. Вакцинация проводится бесплатно.

Процедура занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр, оформление документов и инъекцию, еще около 30 минут человек находится под наблюдением медицинского работника. Здесь же записывают на введение второго компонента вакцины. Дату и время врач назначает по согласованию с пациентом, но не ранее 21 дня от первой прививки.

Пункты работают без выходных. В ТЦ «Лапландия» (Кемерово, пр. Октябрьский, 34) вакцинация проходит на минус втором этаже. Пункт будет работать ежедневно. В пятницу, 29 января, с 14 до 20 часов, в ближайшие субботу и воскресенье с 11  до 20 часов. В ТЦ «Сити Молл» (Новокузнецк, ул. Кирова, 55) пункт расположен на цокольном этаже, по будням он работает с 12:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 20:00.

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kuzbassnews.ru
29/01/2021
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Новости Кузбасса

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