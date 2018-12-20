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В Кузбассе прогнозируется снег и сильный ветер

Днем 21 декабря и сутки 22 декабря, по данным Кемеровского Гидрометцентра, в связи с прохождением фронтальных разделов на территории региона,ожидается снег, местами метели, усиление ветра 19-24 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица.

ГУ МЧС по Кемеровской области напоминает, что в метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

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20/12/2018
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