В Кузбассе прогнозируется высокая пожароопасность и усиление ветра

По данным Кемеровского гидрометцентра, 25 сентября на территории Кемеровской области сохранится ветер местами с порывами до 20 м/с. Также при этом 25-27 сентября сохранится и высокая пожароопасность в Юргинском, Тяжинском, Топкинском, Промышленновском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Беловском, Прокопьевском, Новокузнецком, Таштагольском районах, в Междуреченском городском округе.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области
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