В Кузбассе проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы

Щитовидная железа - маленький, весом всего 15-25 граммов, но при этом самый важный орган в эндокринной системе человека. Эта скромная железа, по форме напоминающая бабочку, распределяет и обеспечивает работу практически всех органов и систем, задает скорость основного энергетического обмена веществ. Как сохранить здоровье щитовидной железы рассказала Галина Латаева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Факторы, негативно влияющие на щитовидную железу:

• Стресс. Отсутствие отдыха и постоянное напряжение заставляет ее работать на износ, происходит реакция на ускоренное потребление организмом гормонов щитовидной железы.

• Курение. Сигаретный дым блокирует функцию щитовидки, никотин вызывает спазм сосудов, смолы подавляют иммунитет, а цианид блокирует поглощение йода. Чем больше стаж курильщика, тем больше вероятность развития патологических процессов в щитовидной железе.

• Недостаток йода. В районах, где люди могут получать йод из пищи (из морепродуктов, водорослей и др.) или из богатого йодом морского воздуха, зарегистрировано на 60% меньше обращений к врачам с проблемами щитовидки.

• Побочное действие некоторых лекарств. Гормональные препараты могут негативно влиять на состояние щитовидной железы.

Заболевания щитовидной железы встречаются часто, и главная их опасность в том, что они либо маскируются под другие состояния, либо вообще протекают бессимптомно. Когда следует задуматься о проблемах со щитовидной железой? Если вас часто сопровождает озноб или беспричинные приливы, тахикардия, когда стали медленно соображать, начали выпадать волосы и появилась сонливость, раздражительность… Если вы пессимист, тоже следует задуматься о консультации эндокринолога.

Профилактика заболеваний щитовидной железы.

• Здоровое питание, в которое должны входить натуральные продукты с содержанием йода: использование йодированной соли (в сутки не более 1 чайной ложки без горки), ламинария, морская рыба, морепродукты, орехи, овощи и фрукты - помидоры, сельдерей, шпинат, чеснок, фейхоа, киви, хурма. Дефицит йода является причиной около 90% всех заболеваний щитовидной железы.

• Отказ от вредных привычек, так как доказано, что курение вместе с алкоголем при продолжительном регулярном употреблении перенапрягают и истощают щитовидную железу.

• Качественный отдых, умение справляться со стрессами и отсутствие чрезмерных физических нагрузок. Полезна умеренная, не подрывающая здоровье физическая активность и длительные прогулки на свежем воздухе. Полноценный сон не менее 7-8 часов.

Важно - не занимайтесь самолечением! Все йодсодержащие препараты, БАДы, минеральную воду принимайте только по согласованию с врачом. Избыток йода так же вреден для организма, как и его дефицит. Регулярно проходите диспансеризацию и будьте здоровы!

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики