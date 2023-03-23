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В Кузбассе проходит ведомственная акция "Дни Росгвардии"

 В Прокопьевске в рамках ведомственной патриотической акции, приуроченной предстоящему празднованию Дня войск национальной гвардии России, сотрудники вневедомственной охраны пригласили к себе в гости учеников городской школы №32 и рассказали о своей службе.

В ходе встречи одиннадцатиклассники узнали об истории федеральной службы Росгвардии, которая отмечает 27 марта седьмую годовщину образования. Офицер вневедомственной охраны младший лейтенант Александр Гокк рассказал юным прокопчанам о задачах своего подразделения по защите социально важных объектов и охране имущества граждан. Школьники узнали, что экипажи Росгвардии круглосуточно несут службу на маршрутах патрулирования города, оберегая покой граждан. Кроме этого, офицер войск правопорядка продемонстрировал ребятам образцы вооружения и защитной экипировки бойцов групп задержаний. Самым интересным для школьников стал мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова.

  «Дни Росгвардии» - это прекрасный повод познакомить подрастающее поколение с нашей службой. Старшеклассникам пора уже задуматься о будущей профессии, поэтому такая встреча отличная возможность заинтересовать их нашей работой», - рассказал заместитель командира роты прокопьевского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Антон Лоскутов.

 В завершении встречи стражи правопорядка напомнили детям о мерах безопасности в школе и на улице, а также ответили на интересующие вопросы ребят о службе в силовом ведомстве и трудоустройстве.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/03/2023
Общество
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