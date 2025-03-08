В Кузбассе проходят выставки и акции к 80-летию Победы

В Новокузнецком художественном музее состоялось открытие выставки «Память огненных лет», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает более 80 произведений из коллекции музея, созданных художниками, пережившими войну.



В трех залах размещены живописные полотна, графика, скульптуры и детские рисунки. Посетители смогут узнать личные истории Героя Советского Союза Александра Матросова, создателя легендарного штурмовика Ил-2 авиаконструктора Сергея Ильюшина, разведчика Александра Козлова, тимуровца Лени Голикова, воинов-освободителей Севастополя. Кроме того, здесь представлены рассказы о судьбах женщин на войне и о том, какое значение имели военные письма-треугольники. Особое место в экспозиции занимают фронтовые рисунки новокузнецких художников Якова Меламеда и Ивана Левченко. Также здесь можно увидеть коллекцию медалей, посвященных Городам-Героям и юбилейным датам, коллекцию марок, посвященных Великой Отечественной войне. Представлены и подлинные экспонаты, собранные Новокузнецким поисковым отрядом «Сибиряк» в местах боевых действий. Среди них — детали винтовки Мосина, пистолета-пулемета Шпагина, гильзы, части обмундирования русских солдат и другие предметы. Выставка будет работать до 1 июня.



В Мариинском педагогическом колледже прошел исторический квест-викторина. Студенты узнали о том, какой вклад внесли женщины в общую Победу, а также о подвигах женщин-героинь во время Великой Отечественной войны. За мужество и героизм 150 тысяч женщин были награждены орденами и медалями, более 90 из них стали Героями Советского Союза, большинство из них — посмертно.



В Калтане в преддверии 80-летия Победы учащиеся школы №1 провели акцию «Цветы Победы». Своими руками они создали огромное панно «Победа». Ребята украсили его сотнями бумажных бутонов-гвоздик, выполненных из цветной бумаги. Каждый участник вложил частичку своей души в создание этого удивительного арт-объекта, который станет символом общей памяти о подвигах и героизме наших соотечественников.



В поселке станции Тальжино Новокузнецкого муниципального округа в рамках Всекузбасского проекта «Фронтовые бригады» состоялся концерт, организованный сотрудниками Атамановского дома культуры. В память об артистах и творческих коллективах, которые выступали на фронте в годы Великой Отечественной войны, были исполнены песни военных лет: «Темная ночь», «10-й батальон», «Синий платочек» и многие другие.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса