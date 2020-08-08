Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе прошел марафон большого фестиваля дошкольного образования

Марафон в честь 300-летия Кузбасса состоялся в рамках проекта «Детский сад и семья - единое пространство детства», реализуемого Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов. Основная цель фестиваля - содействие в реализации государственной политики РФ в сфере дошкольного образования путем повышения уровня общей и профессиональной культуры педагогов и родителей, привлечения внимания заинтересованных субъектов к решению проблем дошкольного образования.
Дошкольный марафон «Воспитатели России» направлен на выявление и распространение лучших практик дошкольного образования. Педагоги и заведующая Тяжинским детским садом № 3 «Золотой ключик» представили 44 материала из своего опыта работы в номинациях: «Сидим дома», «Детское творчество», «Работа с родителями», «Мастер-класс», «Открытое занятие», «Методическая находка», «Управленческая находка» и других.
По итогам марафона 26 работам присуждены дипломы 1,2,3 степени. Два материала находится на независимой экспертизе. Победителями марафона (дипломанты 1 степени) стали три воспитателя детсада «Золотой ключик»: Наталья Владимировна Коренькова (специальная номинация «Союзмультфильма»), Ольга Юрьевна Балабова (номинация «Сидим дома»), Анна Сергеевна Малева (номинация «Праздник в детском саду»).

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/08/2020
Образование
Тяжин
Loading...

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Росгвардии Кузбасса подвели промежуточные итоги оперативно-профилактической операции «Оружие»
Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Как мэрия Кемерова борется с автомобильными пробками
Машины ежедневно стоят на проспекте Шахтёров, улице Нахимова, Кузнецком проспекте в оба направления...
Коронавирус на 8 августа: 84 выздоровели, 99 заболели, четверо умерли
8 426 пациента выписаны с выздоровлением. За сутки выявлено 99 заболевших, среди них один...
В Кузбассе вновь установилась сухая и жаркая погода
По предварительным расчетам, дожди и грозы вернуться в Кемеровскую область 11-13 августа и приведут...
В Новокузнецке вандалы сломали макеты детей около пешеходных переходов
В администрации рассказали, что 30 июля в Новокузнецке по инициативе ГИБДД и при поддержке города...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus