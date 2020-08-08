В Кузбассе прошел марафон большого фестиваля дошкольного образования

Марафон в честь 300-летия Кузбасса состоялся в рамках проекта «Детский сад и семья - единое пространство детства», реализуемого Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов. Основная цель фестиваля - содействие в реализации государственной политики РФ в сфере дошкольного образования путем повышения уровня общей и профессиональной культуры педагогов и родителей, привлечения внимания заинтересованных субъектов к решению проблем дошкольного образования.
Дошкольный марафон «Воспитатели России» направлен на выявление и распространение лучших практик дошкольного образования. Педагоги и заведующая Тяжинским детским садом № 3 «Золотой ключик» представили 44 материала из своего опыта работы в номинациях: «Сидим дома», «Детское творчество», «Работа с родителями», «Мастер-класс», «Открытое занятие», «Методическая находка», «Управленческая находка» и других.
По итогам марафона 26 работам присуждены дипломы 1,2,3 степени. Два материала находится на независимой экспертизе. Победителями марафона (дипломанты 1 степени) стали три воспитателя детсада «Золотой ключик»: Наталья Владимировна Коренькова (специальная номинация «Союзмультфильма»), Ольга Юрьевна Балабова (номинация «Сидим дома»), Анна Сергеевна Малева (номинация «Праздник в детском саду»).
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