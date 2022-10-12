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В Кузбассе прошел областной скаутский слет

В селе Костенково Новокузнецкого района собрались 84 подростка из отрядов «Братства православных следопытов». Открытие смены в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Сибирская сказка» началось с торжественного построения и праздничного концерта, где каждый отряд представил свой творческий номер. После выступлений прошли большие соревнования по футболу. Руководители отрядов и их помощники провели между собой матч по волейболу. Вечером ребята посетили спектакль, который поставили дети из театральных студий разных городов региона.
Также в программу смены вошла игра по ориентированию на местности. Ребятам предстояло, используя карту, найти определенные объекты в виде букв и составить из найденных артефактов кодовое слово. Следопытов ждали различные занятия по скаутингу: вязание узлов, установка палатки, разжигание костров. Для детей организовали мастер-классы, эстафеты и соревнования для укрепления командного духа и приобщения к здоровому образу жизни. По вечерам устраивались традиционные «скаутские огоньки», где участники смены делились впечатлениями о прошедшем дне.
Скаутский отряд имени Героя России Сергея Солнечникова из поселка Итатский Тяжинского округа под руководством Дмитрия Александровича Николаева в содружестве с настоятелем храма святителя Николая отцом Алексеем Чертковым по итогам всех соревнований занял второе место.

Образование
Новокузнецк
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/10/2022
Образование
Новокузнецк
Тяжин
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