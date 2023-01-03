В Кузбассе прошла новогодняя елка для детей росгвардейцев, участвующих в СВО

В Кемерове прошла праздничная новогодняя программа для более 150 детей сотрудников и военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

На праздничном мероприятии для юных кузбассовцев выступили сказочные герои с песнями и танцами. Ребята встретились с главным героем новогоднего праздника – Дедом Морозом, отгадывали веселые загадки, водили хоровод вокруг елки и танцевали. Дети росгвардейцев остались довольны праздничным представлением, о чем говорят их улыбки и смех.

В завершение мероприятия юные зрители получили сладкие подарки от Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Фото: Росгвардия