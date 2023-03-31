В Кузбассе проведен фитосанитарный контроль ввозимого семенного материала (лука севка)

В Кузбассе в первом квартале 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано 671 тонн лука севка (ярового) ввозимого из Нидерландов, что аналогично весу ввезенному в первом квартале 2022 года.

Досмотр производился в зоне таможенного контроля в г. Кемерово. Каждая ввозимая партия исследовалась на соответствие фитосанитарным требованиям Российской Федерации специалистами ФГБУ ВНИИЗЖ. После успешного прохождения процедуры карантинного фитосанитарного контроля, выдано 33 Акта карантинного фитосанитарного контроля и семенной материал выпущен в свободную реализацию населению (розница).

Лук-севок – посадочный материал лука репчатого, который знаком всем владельцам загородных участков. Под севком понимают мелкие луковички первого года, которые используют для выгонки товарного репчатого лука, поскольку лук при обычной агротехнике растение двулетнее. В этом году ввезен лук севок наиболее популярных сортов: «Штуттгартер Ризен», «Стурон», «Ред Барон», «Коррадо», «Кармен», «Сеттон»и т.д.

Ввезенный семенной материал также исследован на содержание ГМО, специалистами отдела фитосанитарного надзора отобрано 40 проб, исследования проведены в лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ, ГМО не выявлено.