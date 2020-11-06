В Кузбассе проверят техническое состояние машин скорой помощи

За последние 2 года парк машин скорой помощи в регионе был обновлен на 50%. По поручению губернатора Сергея Цивилева будет проведен аудит технического состояния санитарного транспорта. Минтранс Кузбасса окажет необходимую помощь в подготовке машин к выходу на линию.

«Каждая поломка скорой — это невыполненные вызовы и задержки в получении медицинской помощи, которую в период пандемии необходимо оказывать максимально оперативно. Все машины должны быть осмотрены и проверены на наличие неисправностей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона также поручил Минздраву Кузбасса усилить работу в южной агломерации. В Новокузнецк направлена бригада кемеровской негосударственной неотложки для создания мобильного резерва.