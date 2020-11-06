В Кузбассе проверят техническое состояние машин скорой помощи

Loading...
За последние 2 года парк машин скорой помощи в регионе был обновлен на 50%. По поручению губернатора Сергея Цивилева будет проведен аудит технического состояния санитарного транспорта. Минтранс Кузбасса окажет необходимую помощь в подготовке машин к выходу на линию.
«Каждая поломка скорой — это невыполненные вызовы и задержки в получении медицинской помощи, которую в период пандемии необходимо оказывать максимально оперативно. Все машины должны быть осмотрены и проверены на наличие неисправностей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Глава региона также поручил Минздраву Кузбасса усилить работу в южной агломерации. В Новокузнецк направлена бригада кемеровской негосударственной неотложки для создания мобильного резерва.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Новый киоск по продаже кофе, установленный на площади на Осеннем бульваре в Лесной Поляне, вызвал...
|
Общее число инфицированных достигло 16610 человек. Зарегистрировано шесть смертельных исходов за...
|
Назначен новый начальник регионального Госстройнадзора. Инспекцию возглавил Евгений Дудаков. Как...
|
Назначен новый начальник регионального Госстройнадзора. Инспекцию возглавил Евгений Дудаков. Как...