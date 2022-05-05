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В Кузбассе проводится масштабная модернизация уличного освещения

По состоянию на 1 апреля 100 % светодиодных светильников установили в Березовском, Киселевске, Мысках, Полысаеве, Осинниках, а также в Кемеровском, Мариинском, Топкинском и Юргинском муниципальных округах. Всего в 2022 году планируется заменить на светодиодные свыше 24 тыс. уличных светильников.
В Беловском, Новокузнецком городских округах и Тяжинском муниципальном округе в рамках заключенных в 2022 году энергосервисных контрактов выполняются работы по замене светильников с ртутными лампами на светодиодные.

Общество
Белово
Березовский
Кемерово
Киселевск
Мариинск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Полысаево
Топки
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
05/05/2022
Общество
Белово
Березовский
Кемерово
Киселевск
Мариинск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Полысаево
Топки
Тяжин
Юрга

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