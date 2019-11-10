Со 2 по 8 декабря в Кузбассе пройдет VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019.

Чемпионат станет самым масштабным в истории развития движения WorldSkills в Кемеровской области. Одновременно на 21 площадке в пяти городах Кузбасса – Кемерово, Новокузнецке, Тайге, Юрге и Киселевске – более 700 профессионалов, продемонстрируют свои практические навыки и умения. Оценивать работу конкурсантов будут более 750 экспертов.

В основной возрастной группе (16-22 года) соревнования пройдут по 62 компетенциям. Юниоры (16 лет и младше) будут соревноваться более чем в 25 компетенциях.

В эти же дни в Кузбассе пройдет II региональный чемпионат «Навыки мудрых» (возрастная категория 50+). Самые опытные участники покажут свое мастерство более чем в 20 компетенциях.

Во время проведения чемпионата на площадках пройдут мастер-классы по профессиям и профессиональные пробы для школьников.