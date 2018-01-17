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В Кузбассе растет число заболевших гриппом и ОРВИ

С 8 по 14 января число заболевших ОРВИ выросло в два раза по сравнению с началом года. Превышение эпидемического порога заболеваемости отмечается среди лиц старше 15 лет. Зарегистрированы и случаи заболевания гриппом.

По данным в пресс-службы Роспотребнадзора, у одного из заболевших идентифицирован вирус гриппа A (H1N1), еще у двух – вирус гриппа А (H3N2).

По данным ведомства, в целом заболеваемость ОРВИ в регионе остается на сезонном уровне, но эпидемический порог превышен среди лиц старше 15 лет.

Здоровье
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kuzbassnews.ru
17/01/2018
Здоровье
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Новости Кузбасса

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