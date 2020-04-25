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В Кузбассе разработали инновационный способ уничтожения коронавируса в помещениях

Группа компаний «ВостЭКО и «Горный-ЦОТ» представила на платформе Научно образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс» свою разработку – инновационную систему дезинфекции для офисных помещений с использованием искусственного тумана, создаваемого системой пневмогидроорошения.

Система туманообразования позволит распылять антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства. Такой способ обеззараживания даст возможность экономить антисептики, точно рассчитывать концентрацию обеззараживающих средств и периодичность воздействия. Система разрабатывается в двух вариантах: переносная установка для обработки помещений любого размера и компактная стационарная для дезинфекции рабочего места площадью до 16 квадратных метров. По подсчетам специалистов компаний, дезинфекция с помощью искусственного тумана в шесть раз быстрее ручной обработки, автоматическое распыление тумана позволяет избежать прямого контакта человека с химией. В прибор можно залить различные дезинфицирующие средства.

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kuzbassnews.ru
25/04/2020
Здоровье
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