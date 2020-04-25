В Кузбассе разработали инновационный способ уничтожения коронавируса в помещениях

Половина кузбассовцев с коронавирусом лечатся в одной больнице Пять человек требуют достаточно плотной терапии с применением специальных методик укладки пациентов...

Пять автомобилей сгорели ночью в Кемерове Минувшей ночью в Кемерове произошло ЧП. Здесь неизвестные подожгли автомобиль. Три машины сгорели...

Сергей Цивилев рассказал о подготовке больниц к коронавирусу Глава региона сообщил, что в медицинских учреждениях имеются 1329 коек для размещения больных...