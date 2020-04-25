В Кузбассе разработали инновационный способ уничтожения коронавируса в помещениях

Группа компаний «ВостЭКО и «Горный-ЦОТ» представила на платформе Научно образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс» свою разработку – инновационную систему дезинфекции для офисных помещений с использованием искусственного тумана, создаваемого системой пневмогидроорошения.
Система туманообразования позволит распылять антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства. Такой способ обеззараживания даст возможность экономить антисептики, точно рассчитывать концентрацию обеззараживающих средств и периодичность воздействия. Система разрабатывается в двух вариантах: переносная установка для обработки помещений любого размера и компактная стационарная для дезинфекции рабочего места площадью до 16 квадратных метров. По подсчетам специалистов компаний, дезинфекция с помощью искусственного тумана в шесть раз быстрее ручной обработки, автоматическое распыление тумана позволяет избежать прямого контакта человека с химией. В прибор можно залить различные дезинфицирующие средства.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Пять человек требуют достаточно плотной терапии с применением специальных методик укладки пациентов...
|
Минувшей ночью в Кемерове произошло ЧП. Здесь неизвестные подожгли автомобиль. Три машины сгорели...
|
Глава региона сообщил, что в медицинских учреждениях имеются 1329 коек для размещения больных...
|
В ночь на 24 апреля произошёл пожар на шахте «Распадская» в Междуреченске. Как сообщили A42.RU в ГУ...