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В Кузбассе родились телята с отредактированной ДНК, устойчивые к вирусу лейкоза

Для проведения эксперимента кузбасские ученые отобрали здоровых коров черно-пестрой породы массой до 500 кг на сельхозпредприятии «Михайловское» Прокопьевского муниципального округа. Животным трансплантировали модифицированные эмбрионы, устойчивые к вирусу лейкоза. В середине сентября родились 19 телят с измененными генами.

«В месячном возрасте была проведена оценка, которая показала, что телята отличаются от своих сверстников только устойчивостью к вирусу. Пять особей отобрали для дальнейшей селекционной работы. Это позволит закрепить наследственные признаки устойчивости к вирусу лейкоза у последующих поколений», — пояснила руководитель проекта, доктор биологических наук, профессор кафедры зоотехнии вуза Татьяна Зубова.

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kuzbassnews.ru
04/11/2020
Общество
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