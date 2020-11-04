В Кузбассе родились телята с отредактированной ДНК, устойчивые к вирусу лейкоза

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Для проведения эксперимента кузбасские ученые отобрали здоровых коров черно-пестрой породы массой до 500 кг на сельхозпредприятии «Михайловское» Прокопьевского муниципального округа. Животным трансплантировали модифицированные эмбрионы, устойчивые к вирусу лейкоза. В середине сентября родились 19 телят с измененными генами.
«В месячном возрасте была проведена оценка, которая показала, что телята отличаются от своих сверстников только устойчивостью к вирусу. Пять особей отобрали для дальнейшей селекционной работы. Это позволит закрепить наследственные признаки устойчивости к вирусу лейкоза у последующих поколений», — пояснила руководитель проекта, доктор биологических наук, профессор кафедры зоотехнии вуза Татьяна Зубова.
04/11/2020
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