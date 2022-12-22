В Кузбассе росгвардейцы исполнили детские новогодние желания

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из города Осинники в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнили новогодние мечты юных кузбассовцев.

О пожеланиях 15-летней Алены и ее младшего брата 6-летнего Саши из города Калтан стражи правопорядка узнали на официальном сайте благотворительного проекта. Мальчик в своем письме попросил у Дедушки Мороза снежный самокат, а его сестра - плюшевого кота-батона. Росгвардейцы решили исполнить пожелания юных кузбассовцев и пригласили их вместе с мамой в подразделение войск правопорядка.

Начальник осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии подполковник Юрий Потапов вручил детям долгожданные подарки. В ответ Саша прочитал для росгвардейцев стих собственного сочинения, а Алена подарила правоохранителям на память изготовленные своими руками поделки. Мама ребятишек поблагодарила стражей правопорядка за исполнение детских желаний и призналась, что не надеялась на удачу, участвуя в акции.

После этого росгвардейцы провели для почетных гостей экскурсию по подразделению и рассказали про свою службу. Также дети смогли познакомиться с экипажем Росгвардии, который патрулирует улицы их родного города. Кроме этого, самый юный посетитель смог примерить на себе защитную экипировку группы задержания и побывать за рулем патрульного автомобиля. На прощание семья поздравила стражей правопорядка с наступающим Новым годом и пожелала успехов на службе.

«Мы сами получили большую радость от того, что смогли сделать других немного счастливее. Уверен, что такая встреча надолго останется и для нас, и для детей приятным воспоминанием», - признался подполковник Юрий Потапов.

Фото: Росгвардия