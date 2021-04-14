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В Кузбассе росгвардейцы на маршрутах патрулирования задержали разыскиваемых граждан

В городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Юбилейная заметил молодого человека, который конфликтовал с двумя девушками.

Росгвардейцы остановились для выяснения обстоятельств и проверили личность горожанина. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 20-летний местный житель. В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что молодой человек находится в оперативном розыске по подозрению в грабеже сотового телефона у несовершеннолетнего.

Кроме этого, в городе Топки на маршруте патрулирования улицы Горная росгвардейцы заметили прохожего, подходящего под описание ранее полученной ориентировки. Стражи правопорядка остановили подозреваемого для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражу 25-летний местный житель, разыскиваемый за совершение аналогичного преступления. По предварительным данным, мужчина завладел денежными средствами своего приятеля, воспользовавшись доступом к «мобильному банку».

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемых граждан инициаторам розыска.

 

   

Общество
Белово
Топки
kuzbassnews.ru
14/04/2021
Общество
Белово
Топки

Новости Кузбасса

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