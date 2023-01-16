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В Кузбассе росгвардейцы обеспечили безопасность первого матча по хоккею с мячом в новом году

 В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» состоялся хоккейный матч пятнадцатого тура 31-го чемпионата России мужской Суперлиги по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и «Енисей» из города Красноярск.

Безопасность проведения спортивного состязания обеспечили сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы оказывали содействие в охране правопорядка на стадионе и прилегающей к ледовому дворцу территории. Нарушений в ходе массового спортивного мероприятия не допущено. Более трех тысяч болельщиков наблюдали за победой кузбасской команды над красноярским «Енисеем» со счетом 7:6.

 Следующий матч для «Кузбасса» состоится 15 января против гостей из Иркутска «Байкал – Энергия».

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
16/01/2023
Общество
Спорт
Кемерово

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