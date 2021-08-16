В Кузбассе росгвардейцы помогли вернуть без вести пропавшего мужчину

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Дмитрия Кривенцова и сержанта Владислава Холода вернули родным без вести пропавшего 38-летнего мужчину с инвалидностью.

В вечернее время бойцы патрулировали проспект Ленина, когда к ним за помощью обратился водитель маршрутного такси. Кемеровчанин пояснил, что один из его пассажиров не выходит из транспортного средства продолжительное время и не отвечает на вопросы. Тогда росгвардейцы поговорили с горожанином и установили его личность.По предварительной информации, мужчина вышел из дома на прогулку, после чего решил проехаться на общественном транспорте, однако дорогу домой найти самостоятельно не смог. Родственники пропавшего разыскивали его с самого утра.

Сотрудники Росгвардии передали кузбассовца родным.