В Кузбассе росгвардейцы помогли вернуть без вести пропавшего мужчину

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Дмитрия Кривенцова и сержанта Владислава Холода вернули родным без вести пропавшего 38-летнего мужчину с инвалидностью.
В вечернее время бойцы патрулировали проспект Ленина, когда к ним за помощью обратился водитель маршрутного такси. Кемеровчанин пояснил, что один из его пассажиров не выходит из транспортного средства продолжительное время и не отвечает на вопросы. Тогда росгвардейцы поговорили с горожанином и установили его личность.По предварительной информации, мужчина вышел из дома на прогулку, после чего решил проехаться на общественном транспорте, однако дорогу домой найти самостоятельно не смог. Родственники пропавшего разыскивали его с самого утра.
Сотрудники Росгвардии передали кузбассовца родным.
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