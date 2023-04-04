В Кузбассе росгвардейцы помогли вернуться домой 85-летней пенсионерке, страдающей потерей памяти

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Алексея Шамагонова и младшего сержанта Антона Петрокевича разыскал пожилую горожанку, которая потеряла дорогу домой.

В вечернее время экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку с приметами пропавшей пожилой женщины и приступили к поиску. Спустя время на маршруте патрулирования улицы Калинина на остановке общественного транспорта стражи правопорядка обнаружили подходящую под описание пенсионерку, которой требовалась помощь. Росгвардейцы выяснили, что найденной гражданкой была разыскиваемая местная жительница, которая не могла вспомнить адрес своего местожительства.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась дочь горожанки, которая сообщила, что вечером ее пожилая мать ушла из дома и не вернулась. Местная жительница безуспешно пыталась разыскать родственницу, но спустя время решила обратиться за помощью к правоохранителям.

Стражи правопорядка доставили найденную пенсионерку в отдел полиции, где ее ожидала благодарная родственница.

Фото: Росгвардия