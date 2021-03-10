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В Кузбассе росгвардейцы помогли водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации

  Жители Таштагола и Анжеро-Судженска поблагодарили экипажи Росгвардии вневедомственной охраны, которые пришли к ним на помощь в сложных дорожных ситуациях.

    В Таштаголе группа задержания в составе прапорщика Алексея Липина и старшего сержанта Алексея Ачулакова на маршруте патрулирования заметила припаркованный автомобиль «ГАЗель», из-под капота которого шел дым. Стражи правопорядка вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и до их прибытия, используя огнетушитель, ликвидировали возгорание в моторном отсеке. Водитель поблагодарил сотрудников, что помогли ему уберечь имущество от крупного материального ущерба.

  Спустя время в Анжеро-Судженске во время патрулирования частного сектора группа задержания в составе прапорщика Павла Яковлева и сержанта Дмитрия Асадчего заметила автомобиль «Шевроле Нива», водитель которого безуспешно пытается выбраться из снежного заноса. Росгвардейцы предложили мужчине помощь и с помощью буксировочного троса вытащили транспортное средство кузбассовца на безопасное место.

    Водитель выразил благодарность сотрудникам, после чего экипаж продолжил патрулировать городские улицы.

Общество
Топ
Анжеро-Судженск
Таштагол
kuzbassnews.ru
10/03/2021
Общество
Топ
Анжеро-Судженск
Таштагол
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