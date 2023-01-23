В Кузбассе росгвардейцы принимают участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Сталинградской битвы

В Прокопьевске в библиотеке №6 прошла встреча с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, посвященная 80-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, которая продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

В рамках мероприятия «Сталинград. Коренной перелом. Открытое сражение» организаторы напомнили росгвардейцам, какой ценой досталась победа советскому народу в самом затяжном сражении в истории человечества – битве за Сталинград, в ходе которого обе стороны потеряли около 2 млн. человек.

Значение Сталинградской битвы - общий перелом в ходе всей Второй мировой войны. Враг лишился сотен тысяч опытных солдат и офицеров, вынужден был отступить с Северного Кавказа, оставить Ставрополье, Кубань, Ростов-на-Дону. В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В марте 1943 года под влиянием поражения в Сталинградской битве немцы очистили территорию Ржевско-Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности Москвы.

В завершении мероприятия сотрудники вневедомственной охраны поблагодарили организаторов за познавательную встречу.

Фото: Росгвардия