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В Кузбассе росгвардейцы принимают участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Сталинградской битвы

 В Прокопьевске в библиотеке №6 прошла встреча с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, посвященная 80-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, которая продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

В рамках мероприятия «Сталинград. Коренной перелом. Открытое сражение» организаторы напомнили росгвардейцам, какой ценой досталась победа советскому народу в самом затяжном сражении в истории человечества – битве за Сталинград, в ходе которого обе стороны потеряли около 2 млн. человек.

 Значение Сталинградской битвы - общий перелом в ходе всей Второй мировой войны. Враг лишился сотен тысяч опытных солдат и офицеров, вынужден был отступить с Северного Кавказа, оставить Ставрополье, Кубань, Ростов-на-Дону. В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В марте 1943 года под влиянием поражения в Сталинградской битве немцы очистили территорию Ржевско-Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности Москвы.

 В завершении мероприятия сотрудники вневедомственной охраны поблагодарили организаторов за познавательную встречу.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
23/01/2023
Общество
Прокопьевск

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