В Кузбассе росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда

В областном центре в сквере памяти защитников-ленинградцев состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны и действующие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, представители общественных организаций, военно-патриотических клубов, в том числе воспитанники класса Росгвардии.

Вместе с ветераном внутренних войск подполковником запаса Вадимом Веселовым и командиром СОБР «Символ» полковником Константином Огием юнгвардейцы и другие участники митинга возложили цветы к подножию памятника в честь подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда.

В памятных мероприятиях приняли участия сотрудники Росгвардии и в других населенных пунктах Кузбасса. Так, в Юрге и Белове руководители филиалов вневедомственной охраны вместе с неравнодушными горожанами почтили память погибших в годы блокады Ленинграда, возложив цветы к памятникам павших героев Великой Отечественной войны.

Кроме этого, в поселке Тисуль в центральной библиотеке сотрудники вневедомственной охраны стали участниками выставки «Кольцо бессмертия». В ходе мероприятия росгвардейцам напомнили о страницах трагической истории и стойкости ленинградцев, о боевом пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, которая внесла значительный вклад в освобождение Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Росгвардия