В Кузбассе росгвардейцы разыскали похитительницу велосипеда и вернули имущество владелице

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал 24-летнюю подозреваемую в краже велосипеда стоимостью около 10 000 рублей.
За помощью к правоохранителям обратилась 34-летняя жительница микрорайона Солнечный, сообщившая, что из подъезда ее многоквартирного дома неизвестные похитили двухколесное транспортное средство. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили приметы велосипеда, а затем отправились на отработку точек скупки и сбыта краденого. В результате стражи правопорядка обнаружили похищенное имущество в одном из городских ломбардов, работники которого сообщили, что велосипед сдала девушка. Установив ее личность, росгвардейцы задержали подозреваемую. По предварительной информации, ранее не судимой местной жительнице не хватило денег на личные нужды, поэтому она похитила чужое имущество из многоквартирного дома, в котором ранее проживала.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную правоохранителям. Велосипед вернули законной владелице.
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