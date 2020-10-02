В Кузбассе росгвардейцы разыскали похитительницу велосипеда и вернули имущество владелице

Роспотребнадзор Кузбасса ответил, будет ли дистанционка во всех школах В Кемеровской области наблюдается снижение темпа роста заболеваемости коронавирусом в школах и...

В Новокузнецке в сентябре газом дышали жители двух районов Опасные газы ежемесячно отравляют жизнь горожан. В сентября 2020 года новокузнечане двуз районов...

Жена Цивилева ищет работников для своего завода среди кузбассовцев На сайтах занятости населения Кемерово и Новокузнецка появились вакансии в угледобывающую компанию...