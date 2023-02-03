В Кузбассе росгвардейцы с воспитанниками принимают участие в мероприятиях, по случаю 80-летия Сталинградской битвы

В городах и поселках Кемеровской области проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, которая продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

В Юрге начальник филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин вместе с неравнодушными горожанами, представителями власти и силовых структур почтили павших защитников Отечества, возложив цветы на городском мемориальном комплексе.

В поселке Тисуль личный состав вневедомственной охраны Росгвардии в рамках Дня воинской славы посетили местный историко-краеведческий музей. Росгвардейцы познакомились с обновлённой эксплозией. Организаторы выставки напомнили стражам правопорядка о героях-земляках, сражавшихся в Сталинградской битве.

Кроме этого, в памятных мероприятиях поучаствовали юные воспитанники класса Росгвардии из Кемерова. Юнгвардейцы вместе со сверстниками и ветеранами посетили в школе №45 городской урок мужества, посвященный 80-летию Сталинградской битвы. Для участников была подготовлена интерактивная выставка и проведены тематические занятия. Школьники узнали о героической летописи советского народа, который своим подвигом определил исход Великой Отечественной войны.

Фото: Росгвардия